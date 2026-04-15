日本11歲男童亡　驗屍指3月下旬死亡　警方以棄屍案搜查其住所

日本京都府一名11歲男童安達結希，3月23日返學期間失蹤。警方4月13日表示在京都府南丹市發現一具兒童遺體。據日媒報道，京都府警察廳14日宣布，已確認13日在南丹市森林中發現的屍體為失蹤的安達結希。驗屍結果顯示，遺體上沒有明顯外傷，死因不明，推測死亡時間為3月下旬左右。京都府警方15日以涉嫌遺棄屍體為由，突擊搜查安達結希位於南丹市園部町的住所。



據《時事通信社》報道，根據發現屍體的情況，警方認為有必要對安達結希的住所進行強制搜索。當地警方正謹慎地進行調查。

據當地警方和其他消息來源稱，4月13日下午4時45分左右，在距離園部小學西南約2公里的樹林中發現了安達結希的遺體，遺體面朝上。沒有發現掩埋或藏匿的痕跡。沒有明顯的外部傷痕，例如割傷或刺傷。

安達結希當時身穿深藍色抓絨外套、灰色運動衫和米色長褲，沒有穿鞋。失蹤當日，安達結希有穿黑色運動鞋。

據警方和市教育委員會稱，3月23日上午8時左右，安達結希乘坐其父親駕駛的汽車前往園部小學附近。他在下車後失蹤。他的班主任大約在早上8時30分發現他缺席，但直到上午11點50分左右才通知她的父母。

當地警方共出動約1,000名警力在全市範圍內展開搜尋。3月29日，一位親戚在距離園部小學西邊約3公里的山區找到了安達結希上學時背的黃色書包。4月12日，在距離學校西南方約6公里的山區找到了他當時身穿的黑色運動鞋，也是同一品牌。