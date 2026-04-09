日本11歲男童校門口離奇失蹤　數百警苦尋2周無果　深山尋獲書包

日本京都縣一名失蹤多時的11歲男孩的搜救工作持續了兩週，目前只發現了一條重要線索，他的黃色書包在距離他小學約3公里的一處偏僻山口被發現。



綜合《日本放送協會》（NHK）及《讀賣新聞》報道，3月23日上午，安達結希在返學期間失踪，京都縣南丹市隨即展開多部門聯合、範圍不斷擴大的搜救行動。

日本媒體就11歲男童失蹤的報道：

惟至今仍未有任何關於這名男孩行蹤的目擊報告或閉路電視錄影。校長表示，他「就像被人憑空帶走了一樣」。

4月7日，一支由60名警員組成的隊伍在男孩家附近的一座山上，對森林和周圍建築進行搜尋。截至當晚，他們仍未找到任何關於男童下落的線索。

致命延誤

安達結希的父親告訴警方，他3月23日早上8時左右將孩子送到學校的課後託管中心，隨後卻發生了嚴重的延誤。

雖然一位老師在30分鐘後就注意到安達結希缺席，但學校卻在近三個小時後才聯繫到他的家人。工作人員誤以為他第翌日缺席的通知是針對當天上午的。

直到上午11時50分，安達結希放學後仍未到校，學校才最終聯繫到他的家人。中午左右，他的父親向警方報案稱孩子失蹤。

安達結希身上並沒有攜帶手機或任何GPS定位設備。

4月6日，學校召開家長會，就此事「處理不當」表示道歉，並確認已製定新的接送流程。

大量警員搜救超過2周仍無果

據報道，約640名警察和400多名當地消防隊員已投入搜救工作。

搜救隊使用橡皮艇和水下無人機對水庫和灌溉渠道進行搜索，其他搜救人員則徒步搜索整個園部地區。

警方也正在跟進約230條民眾提供的線索。然而，目前為止唯一找到的重要物品是安達結希學校發放的黃色書包。

3月29日，一位親屬在一條狹窄、沒有路燈的山路上發現了這個書包。這條山路很受騎行者的歡迎，儘管該地區並沒有手機訊號。

這款黃色的書包是專門為方便駕駛員辨認而設計的。

京都縣警方呼籲民眾提供線索

京都縣警方正呼籲民眾提供線索，並公佈了安達結希的外貌特徵。

安達結希身高134.5厘米，身材偏瘦，留着黑色短髮。他最後一次被目擊時身穿一件胸前印有「84」字樣的黑灰色抓絨衛衣、米色長褲和黑色運動鞋。