日本自民黨大會　自衛隊員唱國歌惹違法爭議　高市早苗辯稱無不妥

日本自民黨4月12日（周日）舉行大會期間，安排一位自衛隊成員演唱國歌的舉動引發批評。《自衛隊法》第61條限制自衛隊員的政治活動，並要求其保持政治中立，但日本首相高市早苗與防衛大臣小泉進次郎，均回應稱此事無不妥。



綜合《朝日新聞》及共同社報道，該自衛隊成員在大會開始時被介紹為「陸上自衛隊引以為傲的女高音歌唱家」，並身着制服登台演唱國歌。

現役自衛隊成員在黨大會上演唱國歌極為罕見，在野黨方面接連提出批評，國民民主黨黨首玉木雄一郎稱其是「會讓人質疑政治中立的行為」。

高市早苗表示，「雖然自衛隊法對成員的政治活動有所限制，但演唱國歌本身並非政治活動。因此，我認為此事並不違反自衛隊法。」高市首相亦指，她直到抵達大會現場才知道有自衛隊員在場，並說明該自衛隊員是以私人身份，應一位熟人請求演唱國歌。

2026年4月12日，日本東京，高市早苗在自民黨代表大會上演唱黨歌。（Reuters）

小泉進次郎則主張「（自衛隊員）有義務時刻穿着制服，他們穿着制服以私人身份活動並無不妥。」對於自衛官出席特定政黨大會本身是否妥當，他僅表示「從法律層面來說，唱國歌本身並不構成違反《自衛隊法》」。小泉還稱事先未接到自衛官出席的報告，「將改進報告機制」。