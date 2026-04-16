巴基斯坦陸軍參謀長率代表團抵伊朗　伊媒：為下輪美伊會談鋪路

被視為美國與伊朗之間關鍵中間人的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），4月15日率領高級代表團抵達伊朗。 伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）同日發布片段，顯示在德黑蘭與巴基斯坦代表團會面，暫時未知內容。半島電視台稱，穆尼爾親身到訪伊朗，是因為核問題談判已取得「重大突破」。伊朗媒體則稱，穆尼爾此行為下一輪美伊會談鋪路。



伊媒：伊朗將評估是否參與下輪談判

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述消息人士稱，穆尼爾率領的代表團成員包括外交部代表、安全機構代表和技術專家， 目的是向伊朗領導層傳達美國的訊息，並計劃下一輪談判。伊朗將在會面後決定，與美國下一輪談判的安排。

消息人士指出，黎巴嫩實現停火，將對伊朗決定是否參與下輪談判發出「正面訊號」。與此同時，，美國必須遵守談判的邏輯框架，避免提出過分的要求或違反停火前所做的承諾，從而阻礙談判進程。

巴基斯坦軍方15日發布聲明說，穆尼爾和巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）當天率領代表團，抵達伊朗首都德黑蘭，繼續推進斡旋美國和伊朗談判。巴基斯坦外交部同日聲明稱，總理夏巴茲．謝里夫（Shehbaz Sharif）於15日至18日正式訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和土耳其。

2026年4月14日，從以色列北部邊境的以色列一側拍攝的照片顯示，以色列士兵在黎巴嫩南部靠近以黎邊境的被毀建築中行走。（Reuters）

半島電視台：談判已取得「重大突破」

半島電視台引述消息人士稱，穆尼爾此次親身訪問伊朗，是由於談判已取得「重大突破」。消息人士稱，過去24小時內，各方為此做了大量工作，埃及、巴基斯坦、沙特和土耳其舉行了會晤。

報道又稱，穆尼爾將於24小時內前往卡塔爾，之後將再往土耳其，與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談。總體來看，巴方對溝通渠道保持暢通持樂觀態度。巴基斯坦軍方高層也一直在與美國政府溝通，尤其是與美國副總統萬斯（JD Vance）保持聯繫。