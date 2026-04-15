歐洲謀劃戰後佈局：邀請中印，排除美國

霍爾木茲海峽的通航困局尚未破解，歐洲已搶先佈局戰後航運復甦的棋局。



據《華爾街日報》14日報道，歐洲正緊鑼密鼓制定一項霍爾木茲海峽戰後通航方案，計劃組建多國聯合陣營，通過部署掃雷艦艇及其他軍用船隻等舉措，疏通這條全球關鍵水運通道。值得關注的是，歐洲或刻意將美國排除在行動與相關會議之外，同時主動邀請中國、印度參與相關會議。

當天，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，這場擬議中的國際聯合行動定位為防禦性任務，將排除所有交戰方，即美國、以色列與伊朗。熟知方案細節的歐洲外交官透露，參與行動的歐洲艦艇不會接受美方指揮調度。

報道稱，歐洲擬定的戰後方案包含三大核心目標：第一，完善後勤保障，協助目前滯留海峽的數百艘船舶有序撤離；第二，開展大規模掃雷作業，清除伊朗在衝突初期佈設的水下障礙，拓寬通航水域，這被視為恢復航運的關鍵前提；第三，依託護衛艦、驅逐艦進行常態化軍事護航與全域監控，逐步恢復航運企業通行霍爾木茲海峽的信心。目前，行動所需的海軍部署規模尚未最終敲定。

2026年4月11日，美軍宣布在霍爾木茲海峽展開排除水雷的行動後，伊朗革命衛隊海軍（IRGC）全程追蹤美軍軍艦，曾向在該海峽停泊的一艘美國驅逐艦喊話：「這是最後一次警告。」伊朗革命衛隊表示，在發出「最後警告」後，成功驅逐這兩艘美軍軍艦，迫使它們駛離霍爾木茲海峽。伊朗公布監控畫面與喊話錄音。（X@HormuzLetter）

值得注意的是，一名德國高級官員證實，一貫公開抗拒介入任何軍事行動的德國，大概率會加入此次聯合行動，最快或於周四（16日）正式表態，明確參與意願。德國對海外軍事部署有着嚴苛限制，若要加入霍爾木茲海峽相關行動，德國政府必須先獲得議會授權，而授權的前提是具備完備的國際行動合法性背書。

彭博社分析稱，德國若加入，將意味着此次行動的規模與執行力或將遠超此前預期。相較於牽頭的英法兩國，德國不僅財政實力更雄厚，還手握多項適配本次任務的核心軍事裝備。德國可投入掃雷艦等軍用船隻，其掃雷艦隊駐紮于波羅的海基爾港，列裝約12艘獵雷及潛水排雷艦艇。

據報道，本周五（17日），馬克龍與英國首相施紀賢（Kier Starmer）將在巴黎召集多國進行線上會議，商討戰後霍爾木茲海峽的常態化管控方案。英法兩國官確認，美國未獲參會資格；與此同時，法國官員表示，中國與印度已收到會議邀請，但兩國是否出席尚未明確。

圖為2025年2月17日，英國首相施紀賢（Keir Starmerk）抵達法國巴黎愛麗舍宮出席歐洲領導人峰會，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）握手。（Reuters）

法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）14日進一步明確了行動的前提：此項聯合行動，只有在局勢恢復平靜、敵對行為全面終止後才可啟動。他同時表示，國際聯合陣營將與伊朗、阿曼等海峽沿岸國家開展協作，這也意味着，行動落地必須獲得伊朗許可。

目前，歐洲內部對是否邊緣化美國仍存分歧。法國外交官認為，一旦美國介入，必將引發伊朗方面的抵觸，英國官員則擔憂，刻意排擠美國會激怒特朗普（Donald Trump）政府，進而壓縮行動的實施空間。

報道稱，這種分歧的背後，是跨大西洋盟友關係的持續惡化。近一年來，特朗普政府的一系列操作逐步消耗歐洲的信任：接連對歐洲商品加徵關稅，大幅削減對烏克蘭的防務支持，甚至威脅動用武力奪取北約盟友丹麥的自治領地格陵蘭島。而此次的中東衝突，進一步加劇了矛盾，歐洲多數領導人認為這場戰爭缺乏合法性，同時給區域經濟帶來不必要的衝擊。

數周以來，特朗普不斷向歐洲盟友施壓，要求他們向霍爾木茲海峽派遣海軍艦艇或部署其他軍事力量，以武力強行打通海峽航道，這一蠻橫訴求，遭到了歐洲各國的集體拒絕。

2025年9月18日，英國艾爾斯伯里（Aylesbury），美國總統特朗普（Donald Trump）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行記者會，宣布兩國達成貿易協議。（Reuters）

馬克龍直言，武力解封既不切實際，又耗費大量時間，更會讓過往船隻直面沿岸火力與彈道導彈的威脅。歐洲多國領導人也紛紛表態，貿然採取軍事行動，只會讓歐洲陷入地緣衝突泥潭，而這是歐洲民眾普遍反對的。

施壓無果後，特朗普轉而要求歐洲配合美方封鎖所有進出伊朗港口及該國沿海區域的船隻，試圖通過重創伊朗經濟，逼迫其開放這條關鍵水運要道。但這一訴求再次被歐洲拒絕，施紀賢及歐洲多國明確表態，歐洲的核心目標是疏通航運、恢復貿易，而非進一步加劇航道封鎖。惱羞成怒的特朗普隨即指責歐洲配合不力，並放出狠話，稱正重新評估美國的北約成員國身份。

儘管特朗普聲稱美國可以退出北約，但相關舉措仍然受到美國法律的制約。美國國會2023年通過立法，禁止任何總統在未經國會批准的情況下退出北約。特朗普政府則在其第一任期內曾堅稱總統擁有此項權力。

據報道，此次聯合行動將參照歐盟海軍「阿斯皮德斯行動」（歐盟紅海護航行動），同時借鑑烏克蘭「自願聯盟」模式：歐洲多國承諾，待烏克蘭永久和平協議簽署後，有限度派遣駐軍，助力烏克蘭修復投資環境、提振經濟復甦動力。