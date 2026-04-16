白宮否認美國要求延長美伊停火期限

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）星期三說，有關美國正式要求延長美伊停火期限的報導不實，目前美伊雙方可能再次舉行面對面會談的相關討論還在進行中。



萊維特星期三（4月15日）在新聞發佈會上說，在巴基斯坦斡旋下進行的對話「富有成效且仍在進行中」，「我們對達成協議的前景感到樂觀。」

她說，下次會談地點極有可能仍在巴基斯坦首都伊斯蘭堡，巴基斯坦是這場談判的唯一調解方。

伊朗外交部：美伊是否延長停火無法確認

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）則說，有關美伊延長停火的相關猜測尚無法確認，需觀察美國的外交立場是否具備實際誠意。

巴加埃星期三在德黑蘭舉行的記者會上說，美國「立場多次變化、表述相互矛盾」，即便達成某種共識，也難以確保會履行。

他稱美伊對話是在非常複雜的情況下進行的，目前對話仍通過巴基斯坦作為中間方繼續進行。

2026年4月11日，巴基斯坦伊斯蘭堡，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）歡迎美國副總統萬斯（JD Vance，不在圖中）到訪當地與伊朗代表團舉行和談。（Reuters）

伊朗將評估是否與美舉行下一輪談判

另據伊朗塔斯尼姆通訊社星期三引述知情人士報導，伊方與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率領的代表團舉行會晤後，將進行必要評估，再決定是否與美國開展下一輪談判。

知情人士透露，在黎巴嫩實現停火對伊朗參與下一輪談判會是一個積極信號。與此同時，美國必須堅持合理的談判框架，不能提出過分要求或違反停火前所作承諾。

星期三較早時，巴基斯坦軍方發佈聲明說，穆尼爾和巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）星期三率領巴代表團抵達伊朗首都德黑蘭，繼續推進斡旋美伊談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

