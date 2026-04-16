伊朗戰爭｜反美LEGO片製作團隊YouTube頻道被封　伊方批打壓真相

伊朗戰爭爆發後，親伊朗或對美國持批判態度的樂高（LEGO）AI動畫影片在網上瘋傳，其中大部份皆是由自稱是獨立組織的伊朗製作團隊「爆炸媒體」（Explosive Media）所製作。Google旗下的影音平台YouTube於4月15日證實，他們已封鎖團隊在平台上的頻道。對此，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）批評，此舉是打壓有關美國發動「非法戰爭」的真相。



法媒報道，該團隊主要製作以樂高為主題且與伊朗戰爭相關的AI影片，其中包括嘲諷美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、反對美國發動戰爭等內容。

YouTube發言人表示，他們早於3月27日已封鎖爆炸媒體的頻道，指後者違反了平台有關垃圾郵件、詐騙行為的守則。

「爆炸媒體」8日上傳了一段暗諷特朗普的影片：

爆炸媒體在社交媒體X上抨擊YouTube的決定，並持續在X以及Telegram等社交媒台上傳AI樂高影片。

巴加埃同樣在X發文就事件作出評論，稱美國作為一個擁有迪士尼公司等知名動畫公司的國度，卻容不一個獨立動畫YouTube頻道。

他狠批：「（YouTube封鎖頻道）只是為了壓制美國對伊朗發動「非法戰爭」的真相，並保護華府的虛假敘事免受任何反對聲音干擾。」

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另外，爆炸媒體周一接受英國廣播公司（BBC）採訪時，就有關它與伊朗政府關係密切的質疑作出回應，強調他們是完全獨立的組織，但承認伊朗政府是其客戶。