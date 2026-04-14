匈牙利候任總理：將修復法治及民主　推動修憲限制總理只任兩屆

帶領反對黨於匈牙利國會大選取得勝利的馬吉亞爾（Peter Magyar）4月13日承諾，將帶領新政府全力修復國家法治、多元民主及權力制衡體系，並將修改憲法把總理任期限制為兩屆。他特別提到，憲法修正案將適用於已執政16年、即將卸任的現任總理歐爾班（Viktor Orban）。



45歲的馬吉亞爾領導中右翼政黨「蒂薩黨」（Tisza）在前一天國會選舉大勝，贏得了三分之二的絕對多數席位，意味著該黨將擁有充分的自主權來推動改革。此前歐爾班除與俄羅斯保持密切關係，在法治及人權問題上也被指不符歐盟價值，導致數十億歐元的歐盟撥款被凍結。此外，歐爾班阻止了烏克蘭獲得900億歐元（約1050億美元）的歐盟貸款。

馬吉亞爾：匈牙利選擇親歐道路 冀歐盟資金獲解凍

馬吉亞爾在13日的記者會上表示，選舉結果顯示匈牙利已決定改變政權，並選擇親歐道路，匈牙利人民再次確認了匈牙利在歐洲的地位。他希望歐盟資金解凍問題能盡快解決，並希望在同日稍後時候與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。

他又承諾，他的政府將迅速實施反腐敗措施，恢復司法獨立，並確保新聞自由。此外，他的政府將修改憲法，將總理任期限制為兩屆。

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視乎烏克蘭對待匈牙利族裔方式 作為重建兩國關係基礎

針對歐爾班在競選期間宣稱，一旦馬吉亞爾獲勝，原本用於匈牙利的資金將被用於武裝基輔，馬吉亞爾在記者會上駁斥了這些說法。路透社報道，雖然他不像歐爾班那樣公開敵視烏克蘭，但馬吉亞爾同樣反對基輔快速加入歐盟，並表示烏克蘭對待西部匈牙利族裔的方式，將是重建兩國關係的關鍵。

烏克蘭官員則對選舉結果持謹慎樂觀態度。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）前一晚向馬吉亞爾勝選致賀，並稱基輔已準備好「舉行會晤並開展共同建設性工作」。

克里姆林宮表示，俄羅斯尊重匈牙利選民的選擇，並將繼續與布達佩斯新政府保持「務實關係」。