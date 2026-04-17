中國駐日本大使館：3月兩度收恐怖威脅 恐嚇信內容曝光
撰文：官祿倡
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中國駐日本大使館4月16日召開記者會，臨時代辦施泳在會上簡報近期事件，稱館方在3月遭到2次恐怖威脅，包括3月5日收到以日本前警察和前自衛官組成的「精銳部隊」名義的恐嚇信；以及31日又一名自稱自衛隊相關人士的人通過網路發出的，將對使館實施爆炸的恐怖威脅。
施泳在會上指出，在3月5日收到恐嚇信後，使館曾向警方報警，但日本警方未給予重視，未採取有力措施，強調使館就系列恐怖威脅事件與日本交涉近30次，但相關案件調查始終未取得進展。
日本共同網報道就披露恐嚇信部份內容，指信中寫有「將襲擊大使館」、「殺光支那人」等內容。所謂支那人原為古印度對中國人的稱為，隨後傳入日本，但因中日戰爭期間，於日本用語中帶有對華人群體的輕蔑態度，現在中國被認為是一種具歧視性的稱呼。
施泳表示，就在此事發生的19天後（即3月24日），就發生了現役自衛隊官員村田晃大持刀翻牆闖入我使館的嚴重事件，中方緊急向日本外務省、警方提出嚴正交涉。他強調有敦促日方作出負責任的交代並採取有效措施，杜絕此類事件再次發生。
他還進一步回應傳媒提問，稱日方已向中方就闖館事件表示遺憾，但這是不夠的。再次敦促日方儘快徹查並給中方一個負責任的交代。
隸屬於日本陸上自衛隊蝦野駐地（宮崎縣）的三等陸尉村田晃大在3月24日持刀闖入中國駐日本使館的院內，威脅要殺死中國外交人員，所幸無人傷亡。東京警視廳早前以闖入建築物等嫌疑實施逮捕，之後再以他涉嫌違反《槍刀法》將其逮捕。
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