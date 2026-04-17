特朗普宣布以黎停火10天　傳以色列內閣感意外　不滿未獲提前通知

美國總統特朗普（Donald Trump）4月16日宣布以色列黎巴嫩停火10天，據外媒報道，以色列安全內閣成員對此感到意外，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）僅透過電話會議向成員通報美國斡旋達成的10天停火，內閣未有投票表決，部長們不滿未獲提前通知。



綜合以色列《新消息報》（Yedioth Ahronoth）、英國廣播公司（BBC）報道，在特朗普公布以黎停火後，以色列安全內閣成員對此感到意外及措手不及，以色列總理內塔尼亞胡在停火聲明發布前不久、僅提前5分鐘召集安全內閣會議。

在這場僅持續數分鐘的電話會議，內塔尼亞胡僅「告知」部長們此一決定，他表示應特朗普的要求，停火將於當地時間午夜生效。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會。（Reuters）

部長們並未就停火協議表決，他們對於在特朗普公開宣布前未獲提前通知感到憤怒。BBC報道稱，在不少人看來，這表明內塔尼亞胡是屈服於特朗普的停火要求，而非以色列所願。

以色列公共廣播公司KAN則指，內塔尼亞胡沒有時間向內閣簡報停火細節。

2026年4月17日，黎巴嫩Qasmiyeh地區部份民眾上街慶祝停火（Reuters）

停火決定遭到以色列反對黨批評。反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid ）在社交網站上表示：「這不是本屆政府承諾在現實中崩塌的第一次。」以色列家園黨領導人利伯曼（Avigdor Lieberman）主張「在黎巴嫩的停火是對以色列北部居民的背叛」。

此前特朗普宣布為期10天的停火，此次停火旨在緩和自美伊戰爭爆發以來持續緊張的以色列、黎巴嫩邊境局勢。