巴基斯坦油輪穿越霍爾木茲海峽　成首艘完成通行原油運輸船

一艘巴基斯坦籍油輪Shalamar號4月17日在美國海軍實施封鎖後，成功載運原油穿越霍爾木茲海峽，成為自本周一（4月13日）封鎖生效以來，首艘完成此航行的原油運輸船。



據彭博社（Bloomberg）報道，這艘阿芙拉型油輪由巴基斯坦國家航運公司擁有及管理。船舶追蹤數據顯示Shalamar號於16日晚間駛經伊朗拉臘克島以南，進入阿曼灣。該船在阿聯酋的達斯島裝載約45萬桶原油，目前駛向目的地卡拉奇。

自2月底美以對伊朗發動襲擊以來，霍爾木茲海峽的單日通航量大多維持在個位數。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布自13日起對伊朗海岸線實施封鎖，範圍從阿曼的拉斯哈德角附近延伸至伊朗-巴基斯坦邊界，要求船東必須同時獲得伊朗與美國當局批准，才能將石油等貨物運出海灣。美國中央司令部表示，封鎖實施後的三天內，已有14艘船隻在嘗試通行時掉頭折返。

資料圖片：航運數據顯示，截至2026年4月19日13:00，巴基斯坦油輪SHALAMAR穿越霍爾木茲海峽。（MarineTraffic）

此前，伊朗自身的油輪船隊在3月仍能維持每日近170萬桶的原油出口，但隨著新一輪和談即將展開，此流量已大致停止。

在Shalamar號成功穿越的同時，16日另有四艘駛往非伊朗目的地的船隻正在進入海灣，而兩艘來自伊朗的散貨船則被觀察到正駛出阿曼灣。