伊朗局勢｜路透︰伊朗擬允船隻霍爾木茲海峽靠近阿曼一側自由航行

美國及以色列在今年2月底聯手攻擊伊朗，伊朗則通過影響能源出口及貿易要道霍爾木茲海峽航運，作為還擊。據《路透》引述一名了解德黑蘭立場的消息人士稱，如果能達成協議以避免衝突再度爆發，伊朗可能會考慮允許船隻在霍爾木茲海峽阿曼一側自由航行而不面臨襲擊風險，這一設想已被納入其談判提案之中。



這張2026年3月26日拍攝的插圖，展示了霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

伊朗將繼續對其在霍爾木茲海峽的水域保持控制，而阿曼將自行決定其一側水域的事務。該消息人士未說明伊朗是否會同意清除其可能在該水域佈設的水雷，或是否所有船隻（包括與以色列有關聯的船隻）都將被允許自由通行。消息人士補充稱，這一提議取決於華盛頓是否準備滿足德黑蘭的要求，這也是霍爾木茲海峽問題取得任何突破的關鍵條件。

圖為2026年4月15日，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）率團抵達德黑蘭，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）迎接。（Getty Images）

巴基斯坦陸軍參謀長率團訪伊朗

另一方面，據《半島電視台》引消息人士表示，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾此次親身訪問伊朗的原因是伊朗核問題談判已取得「重大突破」，巴基斯坦方面對此抱有希望，認為有望達成成果。

消息人士稱，過去24小時內各方為此做了大量工作，埃及、巴基斯坦、沙特和土耳其在伊斯蘭堡舉行了會晤。穆尼爾將於24小時內前往卡塔爾，之後將前往土耳其，與土耳其總統舉行會談。總體來看，巴方對溝通渠道保持暢通持樂觀態度。巴基斯坦軍方高層也一直在與美國政府溝通，尤其是與美國副總統萬斯保持聯繫。