巴基斯坦傳媒：中巴擬達逾900億元軍售協議　重塑對印戰略格局

當地時間4月13日，關注國防新聞的巴基斯坦地方雙語媒體《伊斯蘭堡時報》爆料稱，巴基斯坦擬與中國簽署一項「歷史里程碑式」的國防採購協議，涉及價值120億美元（約936億港元）的隱形戰機與防空導彈。這一消息尚未得到官方證實。



據報道，此次協議包含採購40架殲-35A第五代隱形戰鬥機（J-35A）、6架空警-500預警機（KJ-500），以及擬用於4個團建製的多套「紅旗-19」戰略導彈防禦系統（HQ-19）。

此外，協議還涵蓋精確製導武器、飛行員培訓、備件儲備、模擬訓練設施、基地基礎設施升級和長期技術轉讓等全流程配套內容。

據地區防務分析人士及部分巴基斯坦媒體透露，相關協議的談判自2025年年中初步報價後加速推進，預計將於2026年初最終敲定。首批J-35A或將於2026年中期交付，較原定時間表提前數月，屆時巴基斯坦將成為首個引進中國隱形戰鬥機的國家。

2007年3月23日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡，一款由中巴聯合研發的JF-17多用途輕型戰鬥機在巴基斯坦國慶日閱兵式上飛過（Getty Images）

巴媒表示，這份協議將迅速扭轉地區空中力量對比，使巴基斯坦在隱形戰機、空中預警指揮系統及防空反導領域，獲得對印度的決定性質量優勢，重塑對印戰略格局。

《伊斯蘭堡時報》指出，該協議將為巴基斯坦構建一套網絡化空中作戰體系，針對性彌補巴方在偵察預警、打擊能力和戰略防禦領域的關鍵短板，「對南亞地區的戰略影響深遠且立竿見影」。

巴媒分析稱，印度目前尚無現役五代機，其國產先進中型戰機項目仍處於早期原型機測試階段，預計最早2035年才有望實現列裝。

相比之下，巴基斯坦獲得的J-35A機群具備超音速巡航、內置彈艙及霹靂-15遠程空空導彈配置（PL-15），將在超視距空戰中壓製印度36架法製「陣風」戰機和約260架老舊蘇-30MKI戰機，從而形成印度未來至少十年內難以彌合的能力差距。

文章獲得《觀察者網》授權轉載

