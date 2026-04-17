西方軍情：伊朗戰前規劃最大限度保留軍事打擊能力

西方軍事情報評估顯示，伊朗在戰前制定的規劃，顯著降低了美國和以色列聯合軍事打擊對伊朗武器庫和領導層的衝擊。



評估還指出，如果美伊停火談判最終失敗，伊朗仍有能力進行反擊，甚至可能利用停火期重整軍備，為衝突重啟做準備。

彭博社星期五（4月17日）引述匿名的消息人士報道，雖然伊朗的基礎設施嚴重受損，多名高層領導人被殺，但伊朗為應對衝突而制定的作戰計劃，有效防止了導彈和無人機能力受到的破壞，並最大限度地提升了軍事反擊的能力。

2026年3月7日，美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，以色列軍隊在網上發布3D動畫影片，稱這是已故伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的地堡。片中可以看見哈梅內伊的辦公室，其地堡的具體入口，沿升降機來到地底後，可以清晰見到地堡的布局，以及據報是哈梅內伊的指揮辦公室。（FB@Hananya Naftali）

這些信息與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和政府高層官員對伊朗戰事的評估相差堪遠。

特朗普星期一在自家社交網站發文稱：「伊朗已被徹底摧毀，無論在軍事上還是其他方面。」

特朗普4月7日宣布停火時還說，美國已「超額」完成所有軍事目標。

但知情者說，伊朗為高級軍事領導人被殺後進行替換而製定的計劃，意味著伊朗可最大限度地減少對指揮結構的干擾。

評估也顯示，伊朗似乎仍擁有大量遠程導彈儲備和數千架無人機。

2026年3月6日，在巴林，伊朗的無人機襲擊後，希爾頓酒店一間房間起火。（Reuters）

在4月8日的新聞發布會上，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）宣稱：「無論從哪個角度看，『史詩怒火』行動都重創了伊朗軍隊，使其在未來數年內喪失了作戰能力。」

一些西方官員則私下認為，美國須再進行兩到三周的打擊才能完全削弱伊朗的能力，但也有人說美方需更長時間，而且伊朗的工業和核能力可能仍未被摧毀。

據了解，伊朗已將它的導彈發射器和無人機基礎設施分散部署在全國各地，並且還會將發射器轉移到不同的地點，這使得美國更難以迅速將它們摧毀。

美國中央司令部拒絕就這份評估報告置評。

文章獲《聯合早報》授權轉載

