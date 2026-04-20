日本東北對開海域7.5級地震　岩手縣北海道將受3米海嘯衝撃

日本東北對開海域於當地時間20日下午4點53分左右發生7.5級地震（原為7.4級，後日方修正為7.5級），東京有明顯震感。日本氣象廳已對岩手縣，青森縣和北海道太平洋沿岸發布海嘯警報，據NHK報道，上述三個地區將受3米高海嘯沖擊。



地震震央在宮古市以東對開約115公里，震源深度10公里。

日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。

【鐵路停運情況】

據JR東日本公司稱，由於地震的影響，東北新幹線從下午5點前開始暫停了東京站和新青森站之間的上行和下行線路的服務。上越新幹線和北陸新幹線目前正常運作。

根據JR北海道官網消息，截至下午5點15分，日高本線苫小牧站至無川站之間以及根室線浦幌站至禦別站之間的上下行線路均已暫停運營。

R東日本盛岡分公司消息，受地震影響，截至下午5點，途經岩手縣的所有東北新幹線、秋田新幹線以及JR常規線路均已暫停營運。

東京電力公司表示，已確認福島第一核電站未有出現異常情況。

仙台市地震發生一刻，商店內海報及吊燈搖晃：

以下沿海地區已發布海嘯警報，當局呼籲民眾立即遠離岸邊：

發布海嘯警報的沿岸地區如下，預計浪高3米：岩手縣；青森縣太平洋沿岸；北海道中太平洋沿岸

發布海嘯注意警報的沿岸地區如下，預計浪高1米：宮城縣；北海道太平洋沿岸東部；北海道西太平洋沿岸；福島縣；青森縣日本海沿岸

日本發布海嘯預警，海嘯將衝擊日本本州東北部沿岸，及北海道太平洋沿岸。

北海道發出海嘯警報，廣尾町的船隻駛離岸邊：