Tucker Carlson後悔撐特朗普　為誤導大眾致歉：我備受煎熬｜有片

霍士新聞（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）4月20日在節目中坦言，後悔自己曾支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），其內心為此備受煎熬（tormented），並公開致歉稱誤導了支持者，呼籲眾人反省良知。



英國《衛報》20日報道，卡爾森當日在節目上，與其與兄弟、特朗普前演講稿撰寫人巴克利（Buckley Carlson）一起回顧共和黨的情況時發表上述講話。

卡爾森在節目中表示，他與其他人支持特朗普，或多或少都幫助後者崛起。他坦言：「這件事（支持特朗普）會讓我們很長一段時間都備受煎熬，至少我會（備受煎熬）......我很抱歉誤導了大家，這不是我的本意。」

卡爾森與特朗普雙方之間的矛盾近期公開激化，分歧核心圍繞伊朗戰爭及支持以色列的立場。特朗普亦在社交媒體辱駡卡爾森智商低下，還威脅公布「好壞MAGA支持者」的分類名單。

卡爾森則接連批評特朗普，斥責其相關言論「令人作嘔」，並質疑其嘲弄基督教，甚至發問其是否為「反基督者」，同時指責他對伊朗發動戰爭違背其多年承諾。

2024年10月31日，當時的共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在巡迴演講中與霍士新聞（Fox News）前主持人卡爾森（Tucker Carlson）進行對話。（Getty）

卡爾森早年曾貶低特朗普，但2016年起轉為力挺，2024年更全程為其助選，還在共和黨大會稱其為國家領袖。此次公開決裂引發輿論關注，也讓MAGA陣營內部份歧進一步顯現。