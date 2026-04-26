以色列兩名前總理宣布聯手　爭取下次大選趕內塔尼亞胡下台

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的兩名最強勁政治對手4月26日宣布，他們將聯手力圖在今年稍後時候舉行的大選中，推翻內塔尼亞胡的聯合政府。這兩位前總理——右翼的貝內特（Naftali Bennett）和中間派的拉皮德（Yair Lapid）發表聲明稱，將合併各自領導的政黨。



2022年9月18日，以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid，右）在每週內閣會議上，與前總理納貝內特（Naftali Bennett，左）交談。 （Reuters）

現年62歲的反對黨領袖拉皮德表示，合併政黨旨在團結聯盟、結束內部紛爭，集中所有力量以贏得關鍵選舉，並帶領以色列走向未來。現年54歲的貝內特透過辦公室表示，新政黨將命名為「Together」，他將出任黨魁。

路透社報道，貝內特和拉皮德過去曾經聯手，在2021年的選舉中終結了內塔尼亞胡長達12年的執政，但雙方組建的聯合政府僅維持了18個月。

內塔尼亞胡至今3度擔任以色列總理，在任時間最長。2022年11月，內塔尼亞胡所屬的利庫德集團（Likud）與盟友在國會選舉中獲勝，讓內塔尼亞胡捲土重來。