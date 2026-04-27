馬里國防部長遇襲亡　寓所遭自殺式炸彈襲擊

西非國家馬里4月25日發生軍事叛亂，被指為近年規模最大。馬里過渡政府週日公布，國防部長卡馬拉（Sadio Camara）在其住所遇襲身亡。政府發言人庫利巴利（Issa ​Ousmane ​Coulibaly）透過國家電視台發表聲明稱，一輛裝滿炸藥的汽車由一名自殺式襲擊者駕駛，衝進了卡馬拉的住所。



2026年4月25日，馬利全國多處軍事基地遭叛亂分子襲擊後，首都巴馬科（Bamako）市面畫面。（Reuters）

路透社報道，根據政府聲明，卡馬拉曾與施襲者交火，受傷後在醫院不治身亡。政府宣布，馬里自27日起舉行為期兩天的全國哀悼，全國降半旗。報道指出，卡馬拉住所位於卡蒂（Kati），距首都巴馬科（Bamako）以北約15公里，也是馬利軍隊主要基地的所在地。

新華社指出，25日，馬里多地發生針對軍營、機場和其他軍事目標的協同襲擊，遇襲地點包括巴馬科、卡蒂、加奧（Gao）、塞瓦雷（Sévaré）和基達爾（Kidal）等地。一個與基地組織（Al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）相關的馬里極端組織宣稱，當天從清晨開始，他們和分離主義武裝組織「阿扎瓦德解放陣線」協同，在馬里多地發動襲擊。

拍攝於2026年4月25日，在馬里基達爾（Kidal），一群身份不明的武裝人員聚集，現場竄出濃煙。 （Mohamed Elmaouloud Ramadane/via REUTERS）

馬里軍方26日中午說，清剿行動仍在繼續，尚未公布具體死傷數字。

馬里自2012年以來安全局勢持續動盪，恐怖襲擊、武裝衝突和族群暴力頻發。馬里軍方近年多次表示，將持續打擊境內恐怖主義和武裝團體。