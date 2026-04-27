英國海事機構稱有貨船於索馬里外海遭劫持 加劇紅海航行風險
撰文：張涵語
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英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）4月26日（周日）表示，一艘貨船在索馬里（Somalia）外海遭到劫持，未經授權的人員已控制該船並將其駛入領海。相關部門目前正在調查該起事件。
UKMTO在社交平台X上發布聲明稱，事件發生在索馬里加拉阿德（Garacad）東北方向約6海裏處。UKMTO表示：「由於出現海盜行動團體的可能性增加，建議船隻謹慎航行，並報告任何可疑活動。」
法媒報道稱，鑒於伊朗控制了波斯灣入口處的霍爾木茲海峽，紅海在此情況下已成為更為重要的供應航線。然而此次貨船劫持事件，則加劇了紅海航行的風險。
「非洲之角」國家索馬里局勢長期動蕩，該國過去曾是許多海盜襲擊的出發點，而2011年襲擊事件達到頂峰。此後，隨着歐盟、印度及其他部分國家向該地區部署海軍力量，海盜襲擊近年已有所減少。
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