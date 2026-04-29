日本麻疹病例破360宗　為去年同期4.4倍　東京個案最多

日媒4月28日報道，日本麻疹病例增多，當局統計今年全國感染人數已破360宗，為去年同期約4.4倍。



日本放送協會報道，今年感染人數破360宗，已經超越2025全年的265宗，若與去年同期相比，更是約4.4倍，估計約70%個案是在國內感染。報道指，這是近10年來第二高的擴散速度，僅次於2019年。

據日本公共衛生研究所（JIHS）統計，東京情況最為嚴峻，累計錄得153宗確診個案，位列全國首位；其次為神奈川縣36宗；鹿兒島縣34例，千葉縣24例，埼玉縣22例。

東京一名診所院長表示，「這兩周以來，尤其是最近一周，每天都有關於諮詢麻疹，或是疑似麻疹的患者前來就診。在我印象中，這種情況近年來幾乎不曾有過。」

2026年3月20日，日本東京澀谷十字路口的景象。 （Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images）

據台灣疾管署消息，一名30多歲的台灣男子4月初在日本名古屋等地區旅遊，返回台灣後出現發燒及咳嗽等症狀，多次就醫後確定感染麻疹。這也是台灣也就是7年來首例來自日本境外移入個案，因此將日本旅遊建議提升至「第一級：注意」。

目前，接種疫苗被認為是預防感染麻疹的有效方法，日本當局亦敦促民眾完成接種，並提醒當出現疑似麻疹症狀時，應盡量避免外出。