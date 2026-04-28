遊日注意｜30歲台男名古屋感染麻疹　台官方：東京及神奈川最嚴重

目前全球麻疹疫情持續爆發，其中日本疫情持續上升，今年迄4月15日累計報告299宗。4月28日，台灣疾管署公佈台灣一名30多歲男子前往日本旅遊遭感染麻疹。



台灣衞生部門提醒，日本麻疹疫情快速增加，其中以東京、神奈川縣市最嚴重，台灣已將日本的旅遊疫情建議等級提升為「第一級：注意」。



台疾管署長羅一鈞表示，台灣已將日本的旅遊疫情建議等級提升為「第一級：注意」。（疾管署）

據聯合新聞網報道，這名30多歲男性今年4月上旬前往日本名古屋等地區旅遊，返回台灣後，於4月16日出現發燒及咳嗽等症狀並多次就醫，4月20日出疹後第四次就醫後，經通報採檢確診。衛生單位目前追蹤相關接觸者274人，預計監測至5月12日。

台灣2019年曾發生日本境外麻疹病例，當時疾管署曾將日本旅遊疫情建議提升至一級。疾管署長羅一鈞表示，這次病例是2019年以來，也就是7年來首例來自日本境外移入個案，因此將日本旅遊建議提升至「第一級：注意」。

疾管署說明，台灣今年累計9宗麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2宗為台灣感染病例，另7宗為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1宗。

疾管署表示，全球麻疹疫情持續，亞洲如日本、印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、及哈薩克等國持續出現病例。其中，日本疫情持續上升，今年迄4月15日累計報告299宗，分佈以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、琦玉縣為多，第15週單週新增56宗確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。