菲律賓進口藍蟹一個樣本鎘含量超標1.35倍　過量攝入可影響腎功能

食物環境衞生署食物安全中心今日（9日）公布，一個菲律賓進口藍蟹樣本被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準，比准許上限高出1.35倍，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會涉事進口商上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。



藍蟹。（資料圖片，非涉事樣本）（GettyImages／視覺中國）

食物安全中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述藍蟹樣本作檢測，結果顯示鎘含量為百萬分之4.74（4.74ppm)，超出法例上限的百萬分之2（2ppm）。

發言人續說，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會涉事進口商上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。中心會知會菲律賓當局及業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。