美媒：亞馬遜擬重拍《飛黃騰達》真人騷　或由小特朗普擔任主持

據美媒4月29日引述知情人士消息報道，亞馬遜（Amazon）正內部討論重拍真人騷節目《飛黃騰達》（The Apprentice），並提及由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）擔任主持人。



真人騷《飛黃騰達》曾由特朗普主演並擔任執行製片人，在NBC電視台播出14季，使其名揚全國。2022年亞馬遜以84.5億美元（約662億港元）收購荷里活影視製作公司美高梅（Metro-Goldwyn-Mayer, MGM）後獲得該節目版權。

《華爾街日報》指，亞馬遜發言人表示：「自從我們收購美高梅，已就《飛黃騰達》的未來發展進行初步的內部討論。」不過他還補充稱目前無積極開發計劃，也未確定主持人。

特朗普主持的真人騷節目《學徒》（The Apprentice）在全球大受歡迎。（GettyImages）

2025年3月，亞馬遜在Prime Video上發布原版《飛黃騰達》系列節目的劇集。有分析指出，這是亞馬遜吸引觀眾的戰略，重啟《飛黃騰達》將有助於其與Netflix等進行競爭。

報道指，亞馬遜此舉是其尋求迎合特朗普及其保守派支持者的最新例證，並強調亞馬遜曾支付4000萬美元（約3.13億港元）的高價購買《梅拉尼婭》（Melania）紀錄片版權，而美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）從中獲得的分成超過70%。