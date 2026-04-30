高市早苗通話伊朗總統　促確保船隻安全　伊朗倡譴責美國海盜行為

日本首相高市早苗4月30日與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通電話，再次要求伊朗確保包括日本相關船舶在內的所有船隻能夠自由且安全在霍爾木茲海峽航行。佩澤希齊揚則指，一旦美方改變其行為，德黑蘭便準備恢復外交途徑。



據共同社報道，在這次電話會談中，高市早苗談到日本「出光丸」號油輪成功通過霍爾木茲海峽一事，對此給予肯定，認為是積極動向，她再次要求伊方確保船隻能夠安全通過海峽。

高市早苗又指，強烈期待旨在結束美伊之間戰鬥的談判盡早重啟，並最終達成協議，兩人同意繼續保持密切溝通。

2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約聯合國總部出席第80屆聯合國大會時展示一本書，批評以色列。（Reuters）

高市早苗向傳媒稱，波斯灣內仍有不少與日本相關的船隻滯留，她指「政府將積極持續開展一切外交努力和協調工作，力爭讓所有船舶儘早通過海峽」。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）向高市早苗表示，一旦美方改變其行為，德黑蘭便準備恢復外交途徑。他又指海灣地區的不安全局勢是由美國和以色列造成，須制止及譴責美國對伊朗船隻的「海盜」行為。

兩人在4月8日也曾通電話，高市早苗當時也就霍爾木茲海峽問題，要求伊方確保所有船舶安全航行等。