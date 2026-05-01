沙特主權基金向LIV高爾夫球「關水喉」　特朗普：球手或重返PGA

沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）4月30日宣布，在2026年球季結束後不再資助LIV高爾夫球賽事，LIV則表示計劃分散投資計劃，但賽事的前途仍面臨未知之數。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為，LIV球手重返PGA懷抱可能是好事。



澳洲廣播公司（ABC）及霍士新聞（Fox News）等傳媒報道，PIF發聲明宣布向LIV「關水喉」的決定，指LIV長遠所需的莫大投資與PIF投資策略的目前階段不符，因此只會維持資助至2026年餘下賽事為止。

LIV Golf香港站 2026團隊冠軍由4 Aces GC奪得。（左起）金河珍（Anthony Kim）、德特里（Thomas Detry) 、隊長德斯汀莊臣（Dustin Johnson）和彼得斯（Thomas Pieters）一同捧起獎盃。（LIV Golf圖片)

報道引述《Money in Sports》較早時的消息，指LIV自2022年成立後，合共支出53億美元（約413.4億港元），並預計在今年底升至60億美元以上。而賽會曾花大約10億美元利誘德尚博（Bryson DeChambeau）、米基遜（Phil Mickelson）及德斯汀莊臣（Dustin Johnson）等好手由PGA轉投。而在今年的每項活動的獎金則增至3000萬美元。

圖為高爾夫球名將米基遜。（Getty Images）

PIF在兩週前公布新一份五年投資策略，着重可持續創立價值，並加強專注於獲得最大效果，以及提升投資效率等；而協助創立LIV的PIF理事Yasir Al-Rumayyan傳出辭任LIV高爾夫球主席後，其名字亦不列於主席名單中。

對於有消息指部分「變節」至LIV的球手有意重投PGA，特朗普認為所有高爾夫球手應該互相較量，他希望見到麥高萊（Rory Mclloy）與德尚博同場較量，指PGA大師賽出眾之處在於雲集最佳球手，但表示這些LIV球手或需做一點事才可回歸PGA。

特朗普本身是高爾夫球愛好者，圖為2023年5月2日：他在蘇格蘭坦貝利（Turnberry）的高爾夫球場打球。（Getty Images）

LIV員工及球手在過去兩週已得知PIV「關水喉」一事，賽會在今個球季餘下七個巡迴賽，而下一個賽站將於5月7日起於維珍尼亞州由特朗普擁有的高爾夫球場上演。惟賽會日前宣布原定在6月底於路易斯安那州上演的巡迴賽改期至秋季，同時正尋找長遠財政夥伴。