特朗普兒子入股開採哈薩克礦物公司　去年獲華府16億美元資助

一間由特朗普（Donald Trump）長子小特朗普（Donald Trump Jr）及次子埃里克（Eric Trump）支持的空殼公司Skyline Builders，已同意與一家關鍵礦產集團合併。該集團去年獲得美國政府16億美元的支持，用於在哈薩克開採鎢礦，而該筆交易將進一步擴展特朗普家族龐大的商業帝國。



英媒引述消息人士報道，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）去年9月告訴特朗普，他計劃將一個大型鎢礦項目授予美國投資集團Cove Kaz Capital。隨後10月，一份文件顯示Skyline Builders公司同意支付2千萬美元，收購一家在亞洲擁有「重要關鍵礦產資產」的Kaz Resources公司20%股份。

2025年4月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與他的次子埃里克（Eric Trump）一同乘坐高爾夫球車。（Getty）

Cove Kaz Capital、Kaz Resources於周四同意與Skyline Builders合併。新成立的公司計劃以Kaz Resources的名義在納斯達克上市。而在宣布合併的新聞稿中，並未提及特朗普的兩個兒子。

美國進出口銀行和發展金融公司去年承諾提供高達16億美元的資金，支持哈薩克的Northern Katpar和Upper Kairakty礦床的開發。 Cove Kaz公司目前控制著這些項目70%的股份。

2024 年7月15日，共和黨全國代表大會宣布前總統特朗普（Donald Trump） 獲該黨提名為總統候選人。特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr. ）和埃里克（Eric Trump）表現興奮。（Reuters）

特朗普家族去年通過各項加密貨幣項目獲得逾10億美元的稅前利潤，並持續大舉投資AI、無人機及關鍵礦產公司，民主黨人已多次指出特朗普家族投資所涉及潛在的利益衝突。