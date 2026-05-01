特朗普不願穿防彈背心：看起來重多20磅　也不想向壞人屈服

在白宮記者協會晚宴發生槍擊事件幾天後，當地時間4月30日，美國總統特朗普開玩笑說，穿防彈背心可能會讓他看起來「重20磅」（約9公斤）。他還稱，自己並不願意考慮穿防彈背心，因為那意味着向「壞人」屈服。



據霍士新聞報道，當地時間4月30日，當被記者問到潛在的保安措施調整，包括在近期受到威脅後是否會考慮穿防彈背心，特朗普開玩笑說：「我不知道我能不能接受看起來重20磅。」

隨後，特朗普談到了在白宮晚宴槍擊事件現場中槍的特勤局特工，「坦率地說，防彈背心發揮了驚人的作用，因為它近距離擋下了一顆子彈。他甚至都不想去醫院。我的意思是，我們把他送去醫院只是以防萬一。」

2026年4月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令後，與眾議院共和黨議員談話。（Reuters）

「防彈背心完全保護了他，」特朗普說，「不過那一槍威力依然很大，就像被泰森打了一拳一樣。」

特朗普表示，有人曾問他是否會穿防彈背心，並稱這是一個可以考慮的選項，但他也表示，自己並不願意考慮，因為那樣他就是向「壞人」屈服了。

此後，特朗普還被問到是否擔心再次被刺殺。

他回答說：「我不去想這個問題。如果我去想，我就無法把工作做得很好。我會只想着這件事。我不去想，真的不去想。如果我想了，我將無法發揮作用。」

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