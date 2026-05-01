奧斯卡獎座一度遺失　俄導演嘆：遭機場保安視為「武器」被迫寄艙

今年在奧斯卡頒獎禮奪得最佳紀錄片的《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin），俄羅斯籍導演Pavel Talankin帶著他的「小金人」獎座欲在美國紐約機場登機時，卻遭保安人員攔下，指獎座有可能成為武器，要求寄艙，但獎座在寄艙後一度失蹤，事件公開後，航空公司漢莎航空終尋回獎座，並就此道歉。



Pavel Talankin在飛抵德國法蘭克福後向傳媒表示，「他們怎麼會把奧斯卡獎座視為武器，這簡直令人費解…… 我以前都帶著它坐飛機，從未遇到任何問題。」

據紀錄片另一導演David Borenstein於4月30日在社交網站講述，Pavel Talankin乘坐德國漢莎航空（Lufthansa）的航班從紐約約翰甘迺迪國際機場飛往德國法蘭克福，但美國運輸安全管理局（TSA）一名保安檢查人員攔住他，指重約3.8公斤的奧斯卡「小金人」可能會遭用作武器。

帖文稱「他沒有托運行李，所以保安人員把小金人裝進一個盒子，然後送到飛機底部…… 它最終沒有抵達法蘭克福。」

帖文又稱，漢莎航空回應指非常重視此事，將致力盡快找回奧斯卡獎座。

漢莎航空：找回「小金人」

漢莎航空之後在同日宣布，已經找回「小金人」，目前安全地存放在法蘭克福的倉庫，又指「我們正與失主直接聯繫，盡快安排歸還事宜。」

這間航空公司並稱，對造成的不便深表歉意，已向失主致歉。

《無名氏先生》（Mr. Nobody Against Putin）2026年在奧斯卡頒獎禮奪得最佳紀錄片（宣傳海報）

《無名氏先生》講述俄烏戰爭後，俄羅斯普京政府如何在學校推行思想教育。