WSJ：美國精神航空5.2停運 未獲近40億元資金紓困面臨倒閉
撰文：官祿倡
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《華爾街日報》5月1日引述消息人士報道，美國大型廉航精神航空（Spirit Airlines）因未能獲得5億美元（約39億港元）的政府紓困資金後，準備停止營運，並預料將在美國東部時間周六的凌晨3時起正式停運。
報道指，精神航空此前與聯邦政府進行談判，希望可以用能夠換取公司至多90%股權的認股權證，來取得來自聯邦政府的一筆現金資助。
不過聯邦政府內部就此事產生分歧，而部份精神航空的債權人認為會對自身造成經濟損失。與此同時，精神航空還因中東緊張局勢而面臨燃料上漲的壓力。在這些因素的影響下，精神航空最終因無法獲得必要資金維持營運。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五在白宮外回應事件，他稱有關注事件，而聯邦政府會在力所能及的情況下會施以援手，「如果我們能做到的話我們就會做，但只有在交易划算的情況下」，他還指會在周五稍晚宣布結果，「我們已經給了他們最終方案」。
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