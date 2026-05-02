英媒：伊朗戰爭致美國軍備告急　華府告知歐洲盟友武器交付將延誤

英媒5月2日（周六）報道，美國已告知包括英國、波蘭、立陶宛及愛沙尼亞在內的歐洲盟友，由於美國正竭力補充因伊朗戰爭而消耗殆盡的武器庫存，預計對歐洲武器的交付將出現長期延誤。



報道指，美軍因在過去2個月的伊朗戰爭中使用大量武器，甚至為補充缺口從印太等其他地區調集武器，而此次交付延誤則將影響「Himars」、「Nasmas」及其他導彈系統的彈藥供應。

2024年4月18日，在德國明斯特的聯邦國防軍坦克訓練場，一輛德國聯邦國防軍「愛國者」飛彈系統的發射車正在參加「國家衛士」軍事演習。（Getty）

安全專家則表示，美國在亞洲的盟友也應做好應對延誤的準備，日韓國防十分仰賴各類美國武器，包括「愛國者」導彈攔截系統。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五否認有關庫存不足的擔憂，稱「我們在世界各地都有庫存，如果需要，我們可以動用這些庫存。」而國防部五角大樓則指，正在仔細評估來自夥伴的新裝備請求以及現有的武器轉讓案件，以確保符合作戰需求。

2026年5月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在離開白宮之際，回應傳媒提問。（Getty）

美國防企業正爭相提升關鍵武器的產量，其中包括「愛國者」導彈。特朗普上個月表示，各公司已同意將這些精密系統的產量「增加四倍」。但由於交貨週期已長達數年，庫存仍將處於緊張狀態。