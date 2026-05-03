伊媒曝光伊朗與美國談判新方案　列14項提議要求美方30日內解決

伊朗日前通過調節國巴基斯坦向美國遞交談判新方案，伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）5月2日披露方案細節，指其中有14項提議，美國提議停火兩個月，但伊朗確認所有問題必須在30天內解決，並且重點應是徹底結束戰爭，而不僅僅是延長停火。



報道披露新方案中14項提議的部份要點，其中包括：

●提供不遭受軍事侵略的保證

●美軍撤出伊朗周邊地區

●解除海上封鎖

●解凍伊朗被凍結的資產

●支付戰爭賠款

●解除制裁

●結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的戰爭

●建立霍爾木茲海峽的新機制



圖為2026年4月21日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡正準備舉辦美國和伊朗第二輪談判。 （Reuters）

報道指，伊朗目前正等待美國對這些提議做出正式回應。此外，伊朗外交部副外長加里布阿巴迪（Kazem Gharibabadi）周六指，伊朗已向斡旋美伊和平的調解國巴基斯坦提出旨在永久結束戰爭的方案。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在聽取伊朗經巴基斯坦轉交的新方案後，向外界表示自己對方案「不滿意」，還稱伊朗「正索要我無法同意的東西。」