特朗普政府推動價值逾80億美元武器出口　支援中東四國盟友

美國國務院5月1日發布公告，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府授權向以色列、卡塔爾、阿聯酋與科威特出口總計價值超過80億美元的武器。



根據公告，美國向科威特及卡塔爾，提供防空系統；還向卡塔爾、阿聯酋及以色列，供應雷射導引火箭彈。公告還寫明，國務卿魯比奧（Marco Rubio）認為存在緊急情況，需要立即向這些國家出口美國武器。

2026年2月28日，美軍對伊朗展開軍事行動期間，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）討論。（The White House via REUTERS）

此外，美國這批向卡塔爾出口的武器還包括價值40億美元的「愛國者」導彈。美媒報道引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）4月報告指，連續幾個星期與伊朗作戰， 導致美方「愛國者飛彈」庫存大幅減少。

報道還指出，今次並非是伊朗衝突爆發以來美國首次以緊急情況為理由，繞過國會審查出口武器。美國國務院早在3月初就以緊急情況為由繞過國會，立即向以色列出口1.2萬枚美國炸彈。