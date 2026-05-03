特朗普政府推動價值逾80億美元武器出口 支援中東四國盟友
撰文：官祿倡
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美國國務院5月1日發布公告，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的旗下政府授權向以色列、卡塔爾、阿聯酋與科威特出口總計價值超過80億美元的武器。
根據公告，美國向科威特及卡塔爾，提供防空系統；還向卡塔爾、阿聯酋及以色列，供應雷射導引火箭彈。公告還寫明，國務卿魯比奧（Marco Rubio）認為存在緊急情況，需要立即向這些國家出口美國武器。
此外，美國這批向卡塔爾出口的武器還包括價值40億美元的「愛國者」導彈。美媒報道引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）4月報告指，連續幾個星期與伊朗作戰， 導致美方「愛國者飛彈」庫存大幅減少。
報道還指出，今次並非是伊朗衝突爆發以來美國首次以緊急情況為理由，繞過國會審查出口武器。美國國務院早在3月初就以緊急情況為由繞過國會，立即向以色列出口1.2萬枚美國炸彈。
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