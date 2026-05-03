施紀賢或禁部分親巴勒斯坦示威　反戰組織：集會非針對猶太人

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）5月2日表示，當地部分支持巴勒斯坦的示威可能對英國的猶太人社區帶來影響，因此或下令禁止。



施紀賢2日接受英國廣播公司（BBC）訪問時認為，英國整個社會有需要應對反猶太主義上升問題，同時要加強監督親巴勒斯坦示威。

倫敦西北部猶太人聚居區格德斯綠地（Golders Green）4月29日發生兩名猶太人遭斬傷後，警方將事件列為與恐怖主義有關，因此外界憂慮舉行親巴勒斯坦示威的問題。

英國倫敦北部猶太人聚居區格德斯綠地（Golders Green）4月29日發生2傷猶太人襲擊案，警方封鎖現場調查。（Reuters）

施紀賢提到，參與這些示威的人士有責任點名指責高呼「全球起義」（globalise the intifada）之人。不少意見認為，有關語句是呼籲增加對以色列人及猶太人的暴力，而施紀賢日前已表示支持起訴使用有關語句的人。

他強調自己會畢生捍衛和平集會和言論自由，但如果在示威或集會中聽到其他人高呼「全球起義」，就應該質疑參與的意義，並覺得有明顯需要嚴格打擊。對於他是否希望加強監督示威者的言辭，或是否有意禁止部分集會，施紀賢指前者一定會，後者則會有確實情況。

英國倫敦北部猶太人聚居區格德斯綠地（Golders Green）4月29日發生2傷猶太人襲擊案後，首相施紀賢、內政大臣馬曼婷到場與警方及救援人員會面。（Reuters）

不過反戰組織則為示威辯護，稱遊行沒對猶太社區帶來威脅，而且亦有不少猶太人參與集會，因此不應該將活動視為反猶太問題。