男子持刀襲倫敦猶太人社區2傷　警公布電擊槍制服疑犯影片｜有片

英國倫敦北部猶太人聚居區格德斯綠地（Golders Green）4月29日發生持刀襲擊案，2名猶太人遇襲受傷，警方4月30日公布執法影片，公開制服施襲者的畫面。英國政府並公布，投入2500萬英鎊加強猶太社區的保安措施。



事件發生於當日上午11時許，一名45歲男子在街頭持刀襲擊路人。兩名受害者分別為34歲和76歲的猶太男子，他們已被送醫治療，目前情況穩定。嫌疑人試圖襲擊警員，最終被電擊槍制服並逮捕。警方表示，該嫌疑人為英籍，出生於索馬里，有嚴重暴力和心理健康問題記錄。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）譴責此次襲擊，指「令人震驚」，並強調這不是孤立事件，近期已發生一系列針對猶太社區的攻擊。

高官：投入2500萬英鎊加強猶太社區保安

英國內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）宣布，政府將額外投入2500萬英鎊，用於加強猶太社區的巡邏和保安措施。

襲擊發生後，當地猶太社區瀰漫著恐懼與憤怒情緒。有居民表示感到不安全，甚至考慮離開英國。這是倫敦近幾週內第二宗針對猶太目標的暴力事件，此前該地區曾發生縱火案。

警方正深入調查嫌疑人的背景和作案動機，並了解其是否與當天早些時候在倫敦東南部發生的另一宗衝突有關。