倫敦北部持刀傷人案　2名猶太人傷　警列恐襲事件

英國倫敦北部猶太人聚居地格德斯綠地（Golders Green）4月29日（周三）發生持刀傷人事件，2名猶太人被刺受傷。45歲疑犯亦試圖刺傷警員，之後被電擊槍制服並遭逮捕。疑犯因涉謀殺未遂被拘留，警方正調查其背景，並把案件列為恐襲事件。首相施紀賢（Keir Starmer）稱事件「令人深感擔憂」，呼籲所有人盡力支持調查。



英國倫敦北部猶太人聚居地格德斯綠地（Golders Green）4月29日（周三）發生持刀傷人事件，影片顯示有人在候車站附近施襲（影片截圖）

綜合英媒報道，猶太安全組織「守望者」（Shomrim）在X平台發布消息稱，一名男子在格德斯綠地的猶太人聚居區持刀，並試圖刺傷當地猶太人。隨後該組織成員將其制服。兩名傷者分別為30多歲與70多歲男子，他們已送醫，目前兩人情況穩定。

2026年4月29日，英國倫敦北部猶太人聚居地格德斯綠地（Golders Green）發生持刀傷人事件。（Reuters）

這些持刀襲擊發生之前，倫敦近幾週已接連出現針對猶太目標的縱火攻擊。去年10月，在英格蘭北部城市曼徹斯特的一次猶太教堂襲擊中，有兩人及襲擊者喪生。

施紀賢周三就刺傷事件對議員表示，「這事件令議會中的每個人都深感擔憂。我認為我們所有人都需要盡一切努力支持這項調查，並明確表明我們打擊此類犯罪的決心，因為最近我們看到的此類犯罪實在太多了」。