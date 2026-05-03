特朗普擬削減駐德美軍　「保護歐洲」任務實早已結束？｜新聞背後

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府5月1日宣布將減少5000名駐德美軍士兵，引起國內外的批評，其中國會兩院的軍事委員會主席發聯合聲明，稱此舉將釋出錯誤訊號，削減對俄羅斯的軍事威懾。外媒分析指，美國在德國的軍事存在雖被視為北約防禦的關鍵組成部份，但其主要任務自冷戰結束後實已發生根本性變化。



美軍最初為何駐紮德國？

英國《衛報》及據德國之聲（DW）報道，二戰盟軍於1945年擊敗德國納粹政權時，美國已在德國境內部署超過160萬美軍。戰後一年之內，駐德美軍人數急削至不到30萬人，主要是為了負責管理位於現今德國南部的美國佔領區，及防止納粹勢力死灰復燃。

隨着美國與前蘇聯之間的冷戰爆發以及東西德分裂，駐西德美軍長期維持在超過25萬人的規模，以威懾東德及蘇聯。美國在西德設有約50個大型軍事基地和800多個軍事設施，這些基地甚至逐漸演變成自給自足的「美國小鎮」，擁有自己的學校、商店等日常生活設施。

2026年5月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在離開白宮之際，回應傳媒提問。（Getty）

駐德美軍主要任務已改變？

冷戰結束以及蘇聯解體後，不少美國駐德國軍事基地及設施陸續關閉。截至去年年底，僅有36,400名美軍駐紮在德國，分布在20到40個不同類型、大小的基地。

美國在德國的軍事存在的主要任務也隨之發生變化，雖然它們仍有震懾俄羅斯的作用，但它們更多是充當美國海外軍事行動的重要前線部署地和後勤樞紐，在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭以及最近的伊朗戰爭中扮演重要角色。

以美國海外最大美軍基地、位於德國西部的拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）為例，美國受地理因素影響，無法直接從本土操作部署到中東等地的無人機，所以美方便會借該基地內的衛星中繼站，協助操作部署到海外的無人機。

2002年3月14日，德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base），美國陸軍士兵在基地內進行大規模演習時，攜帶超過100磅的裝備準備登上運輸機。（Getty）

另外，該基地同時也是一個醫療中心，來自歐洲、非洲或中東的受傷美軍都會被空運到拉姆施泰因基地。

美軍撤離德國將造成甚麼影響？

《衛報》引述約翰斯霍普金斯大學美德研究所專家Jeff Rathke，稱美國從在拉姆施泰因等基地獲益匪淺，如果沒有這種存在，美國在海外的許多行動將會變得非常困難。

另一方面，德國除了要面對美國保護北約東翼的效果進一步遭削弱外，還會面臨一定程度的經濟損失。

德國之聲則表示，美國駐德軍事基地是德國重要經濟支柱之一，由於它們大多位於農村地區，美軍自然成為這些地區最大的投資者和僱主，超過1萬名德國人直接為美軍工作，估計有7萬個工作崗位與為美軍有間接相關。

2022年7月20日，德國巴伐利亞州格拉芬沃爾市（Grafenwöhr）的美軍訓練基地內，一輛美國坦克停在兩面美國國旗和德國國旗後面。（Getty）

此外，駐德美軍士兵及其家屬主要是在德國消費，光是軍人群體每年就為德國地區經濟貢獻高達35億歐元（約300億港元）。這意味着，相關德國商店在駐德美軍士兵及其家屬撤走後，將失去重要客群。