擱淺一個多月　座頭鯨「Timmy」回歸北海

一個多月前在德國沿岸擱淺的座頭鯨順利由駁船運送至丹麥附近的北海，回歸遼闊的海洋。



這頭鯨魚的遭遇曾牽動無數人的心，德國人暱稱它為「蒂米」（Timmy）。資助此次救援行動的富商之一沃爾特莫默特（Karin Walter-Mommert）介紹，「蒂米」從駁船中出來後，從噴水孔噴出空氣，游向遠方。

法媒引述沃爾特莫默特說，「蒂米」現在已經能自由地游動，至少看來，是朝着正確的方向前進。

她還說，蒂米「身上有一些小傷——可能是由於在波濤洶湧的海面上運輸造成的——但都是皮外傷」。

這位靠賽馬發家的女企業家補充說，它「現在應該會沿着挪威海岸向北極游去」。

這頭鯨魚於3月23日首次被發現擱淺在德國波羅的海沿岸呂貝克市（Luebeck）附近的一處沙洲上，之後它曾多次脫困，但又多次再次擱淺。

德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救「蒂米」，引發群眾強烈抗議，德國當局最後批淮了沃爾特莫默特和另一名女企業商提出的私人資助救援計劃。

一個多月前在德國沿岸擱淺的座頭鯨順利由駁船運送至丹麥附近的北海，回歸遼闊的海洋。（Reuters）

她們想出了一個在許多人看來希望渺茫的計劃：將鯨魚引誘到一艘特製駁船的注水船艙中，將它拖回其自然棲息地。

一些專家批評了這項私人資助的救援計劃，認為它只會給鯨魚帶來更大的痛苦。但這個救援計劃取得了成功，組織者說，鯨魚於星期六（5月2日）上午8時45分左右從波羅的海沿岸的維斯馬灣（Wismar Bay）離開了駁船。

據德國通訊社（DPA）報道，「蒂米」身上已經安裝了全球衛星定位系統（GPS）發射器，以便追蹤它未來的行蹤。

本文獲《聯合早報》授權轉載

