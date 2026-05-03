特朗普削駐德美軍　減5000人非重點？德媒：不部署兩關鍵武器更傷

美歐關係緊張，美國總統特朗普（Donald Trump）政府宣告削減駐德美軍，撤走5000人，據德媒5月3日指，從軍事角度看，撤走5000人的風險屬可控，反而在其他方面藏有更大風險，例如是北約面臨削弱的問題，且美媒傳出美方擬取消在德部署一個營級部隊的消息，該營級部隊本擬配備戰斧（Tomahawk）巡航導彈與暗鷹（Dark Eagle）高超音速導彈，若正式取消的話，帶來的打擊更大。



2026年4月29日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

截至去年年底，約有3.6萬名美軍駐紮在德國，分布在20到40個不同類型、大小的基地。

德國《每日鏡報》（Tagesspiegel）5月3日引述專家報道，從純粹軍事角度看，減少5000人對德方來說屬「可控」，帶來的影響更多在於經濟因素。因美國在德的基地部份已演變成自給自足的「美國小鎮」，擁有學校、商店等日常生活設施，撤走駐德美軍士兵及其家屬會令當地失去客群。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

專家認為特朗普的新公布帶來的風險在於其他地方，例如是北約面對的削弱問題，「這是一個醞釀已久的局面…… 不僅關乎美軍從德國撤軍，而是北約的削弱，甚至終結。」

文章指，特朗普的新決定也帶來戰略風險，2024年6月，美國前屆拜登政府與德國前屆朔爾茨（Olaf Scholz）政府達成協議，2026年將部署一個營級部隊（battalion）到德國，部隊會配備及操作戰斧（Tomahawk）巡航導彈與暗鷹（Dark Eagle）高超音速導彈，但如今傳出特朗普政府擬取消這個協議的消息，安全專家Carlo Masala認為這帶來的打擊更大，「這造成常規（軍事）能力的缺口，削弱對俄羅斯的威懾力。」