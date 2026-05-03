不止TACO？特朗普獲新綽號「NACHO」　遭諷無力重開霍爾木茲海峽

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次上台執政後，因政策經常變化而出現TACO一詞，意指其經常退縮，據美媒指，特朗普近日再出現新綽號「NACHO」，遭嘲諷其無力重開中東的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



所謂TACO即是「特朗普總是退縮（Trump Always Chickens Out）」的英文縮寫，至近來伊朗戰爭爆發，霍爾木茲海峽航運大受影響，美國當地出現NACHO一詞。

2026年5月1日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在離開白宮之際，回應傳媒提問。（Getty）

據美媒指，彭博社專欄作者Javier Blas於4月29日在社交網站X（前稱Twitter）寫道，一位股票市場交易員向他稱，現在是NACHO，即「海峽無機會重開（Not A Chance Hormuz Opens）」的英文縮寫。

他稱「我們原本以為我們得到的是TACO，即特朗普總是退縮，但至今我們得到的是NACHO，即海峽無機會重開」。

美國、以色列自2月底大規模攻擊伊朗後，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，國際油價飆升，特朗普一直要求伊朗重開海峽，但即使美伊後來達成臨時停火，海峽航運至今仍遠遠無法恢復正常。

TACO此詞原是指墨西哥食物塔可餅，至於NACHO則是另一食物粟米脆片。