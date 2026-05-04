美國精神航空停運誰之過？特朗普與拜登成兩黨互批箭靶

美國廉航精神航空（Spirit Airlines）長期陷入財困，最終在5月2日宣布停運。外媒3日報道，美國政壇除即出現互相指責的情況。共和黨人將矛頭指向前總統拜登（Joe Biden），認為精神航空在前者任內被阻與捷藍航空（JetBlue）合併，導致停運結局。民主黨人則反批，是特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府發動伊朗戰爭，導致燃油價格飆升，對精神航空的營運造成致命一擊。



曾阻精神航空合併 民主黨遭翻舊帳

美媒《紐約郵報》報道，精神航空剛宣布停運的同日，運輸部長達菲（Sean Duffy）便立即將將責任歸咎於拜登。

圖為2024年2月8日，美國精神航空（Spirit Airlines）的客機自美國拉斯維加斯（Las Vegas）起飛 。 （Reuters）

達菲認為精神航空與捷藍航空的合併於2024年被否決，對消費者、行業競爭並非好事，終導致前者停運。他表示：「歷史已對拜登政府否決捷藍航空和精神航空合併一事做出了評判，我認為，人們普遍認為這是一個巨大的錯誤。」

另外，有網民在社交媒體上翻舊帳，指責進步派民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）當年多次發表強烈認同否決合併的言論，更曾稱這是「拜登為飛機乘客帶來的勝利」；對此，沃倫2日發文辯稱，合併案失敗的直接原因，是因為一名由共和黨籍、時任總統列根（Ronald Reagan）任命的法官裁決駁回交易案。

據報道，拜登政府2023年以加強企業競爭為由提起訴訟，冀阻止捷藍航空收購精神航空，法官最終以合併將導致機票價格上漲，及為捷藍航空帶來巨額債務為由阻止合併。

油價飄升下致停運 特朗普才是罪魁禍首？

沃倫在上述同一帖文反駁指，特朗普發動的戰爭導致燃油價格飆升，終成為壓垮精神航空的最後一根稻草。她批評道：「面對高昂生活成本對家庭帶來負擔，共和黨人急於推卸責任。」

事實上，精神航空在聲明中也提到，油價最近大幅上漲以及其他業務壓力嚴重影響了公司的財務前景，在無法獲得額外資金下，公司別無選擇，只能開始逐步清算。

2025年1月15日，美國華盛頓，總統拜登（Joe Biden，左）在白宮橢圓形辦公室向全國發表告別演說。（Reuters）2025年6月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮南草坪出席「夏日晚會」。（Reuters）

面對這一理由，達菲反駁稱精神航空早在伊朗戰爭開戰前已陷入困境，反指其低成本的營運模式根本「行不通」（wasn't working）。財長貝森特（Scott Bessent）亦加入戰團，批評這個爛攤子是拜登政府留下，又形容上屆運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）是史上最差。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS），精神航空於2024年11月首次申請破產時，公司自 2020年初以來已虧損超過25億美元（約195億港元），又在翌年裁減了近4000個工作崗位和200條業績不佳的航線，最後在同年8月再次申請破產。在無法獲得聯邦政府的救助下，精神航空最終停運。