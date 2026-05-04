霍爾木茲海峽航運停滯　美國成全球第一大原油出口國

由於霍爾木茲海峽近乎關閉，過去九個星期，美國各地油田和儲油設施向全球出口超過2億5000萬桶原油。



彭博社報道，這使得美國超越了沙特阿拉伯，再次成為全球第一大原油出口國。

不過，在美國石油出口創紀錄的同時，美國國內庫存正在迅速下降，原油和燃料總庫存已連續四周減少，跌破歷史平均水準。與此同時，美國石油生產商也難以跟上步伐。

許多能源專家質疑，美國如此規模的出貨量還能持續多久。

能源通脹預計將在美國11月中期選舉中成為重要議題，隨着零售汽油價格不斷飆升，一些選民將質疑政府為何把大量原油運往海外。

此插圖攝於2026年4月15日，可見美國中央司令部（CENTCOM）標誌及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）地圖。美國中央司令部在X平台發文表示，其部隊將於4月13日美東時間上午10時（香港時間4月13日晚上10時）開始執行封鎖。

華盛頓戰略與國際研究中心高級研究員西格爾說：「油輪不斷來運走我們的石油，但一旦大量石油輸出美國，供需平衡預計將趨緊。」

他說：「我們這麼消耗庫存是在給自己挖坑。」

報道指，這是一個具有全球影響的問題。 雖然最近幾周美國原油出口維持穩定，但依然無法彌補因為霍爾木茲海峽被封鎖而造成的供應短缺。

作為關鍵基準的布倫特原油價格，自美以伊戰爭爆發以來已上漲約50%，上周更突破每桶126美元（約987港元），創下2022年以來的最高水準。如果美國的原油出貨量現已接近極限，原油市場的競爭將會更加激烈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

