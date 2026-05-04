貝森特稱美國制裁奏效：伊朗政權逐漸窒息「已發不出軍餉」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月3日接受霍士新聞訪問時表示，美國正透過不斷升級的財政施壓、凍結資產及海上封鎖，讓伊朗政權「逐漸窒息」，暗示德黑蘭的統治者最終會屈服。他說：「過去12個月，『我們一直在跑馬拉松，現在我們正在衝向終點線』。伊朗連士兵的工資都發不出來了。這是一場真正的經濟封鎖。」



貝森特周日透露，總統特朗普（Donald Trump）下令財政部對伊朗實施「經濟狂怒」（economic fury）施壓行動，如今美國正密切監測伊朗金融網絡、海外資產，以及試圖將資金轉移入境來援助革命衛隊（IRGC）的任何企圖。

貝森特還宣稱，伊朗石油基礎設施惡化，儲油設施正迅速達到上限，德黑蘭政權可能在「未來一週內」被迫關閉部分油井。他預測，此舉將拉低國際油價，並以期貨市場數據佐證指出，3個月至9個月後的油價已呈現下跌趨勢，目前還有「數百艘油輪」在波斯灣等待出港。

2025年6月23日，插圖可以看見伊朗國旗、美元鈔票以及石油管道和油桶的模型。（Reuters）

貝森特也透露，部分波斯灣國家被伊朗轟炸後，主動協助美國追查伊朗資產，伊朗攻擊鄰國的行為可謂「重大誤判」。