特朗普稱美國將引導船隻駛離霍爾木茲　伊朗高官：視為違反停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月3日稱將展開行動，協助滯留的船舶安全駛離霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。對此，伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲（Ebrahim Azizi）警告，美方任何干預海峽新海上秩序的行為，都將被視為違反停火協議。



美媒報道，阿齊茲4日在社交媒體X發表上述言論，並批評指：「霍爾木茲海峽和波斯灣並不會由特朗普那些荒謬的帖文所管理！」

特朗普同日稍早時在社交媒體發文，稱幾乎所有未參與伊朗戰爭的國家，都向美國尋求協助，希望能營解他們受困於霍爾木茲海峽的船隻。因此，美方將於中東時間4日上午展開一項協助船舶安全駛離海峽的「自由行動」（Project Freedom）。

美國中央司令部（CENTCOM）隨後公布，美軍之後將開始支援「自由行動」，涉及導彈驅逐艦、100多架飛機、「多域無人平台」（Multi-Domain Unmanned Platforms）和1.5萬名軍人。

2026年3月23日，插圖中可以看見霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的地圖和一個3D打印的美國總統特朗普（Donald Trump）模型。（Reuters）

路透社稱，目前尚不清楚美國的「自由行動」，具體將援助哪些國家的船隻，也不清楚行動實際上將如何運作。