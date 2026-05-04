精神航空機師最後一飛前夕公司倒閉　行家即興幫辦退休儀式｜有片

美國廉航精神航空（Spirit Airlines）由於長期陷財困，於5月2日宣布停運。公司旗下機師、即將退休的傑克遜（Jon Jackson）本將於當日駕駛職涯最後一趟航班，前往航班目的地兼其居住地巴爾的摩（Baltimore）。然而，由於公司突然倒閉，他只能於翌日轉乘西南航空（Southwest Airlines）的航班回家。該航班機組人員得悉此事後，決定即興為傑克遜安排一個特別的退休儀式。



西南航空5月3日在社交媒體Facebook發文指，傑克遜3日與他的兒子、西南航空副機師克里斯（Chris）一起搭乘該航班，後者與同事閒聊時不經意提及父親的遭遇。

機組人員其後通知公司負責監管飛行計劃的飛行簽派員（Dispatcher），決定臨時為傑克遜辦退休儀式。

飛機降落巴爾的摩後，機場消防隊先以「水門禮」（water salute）迎接傑克遜，飛機穿過消防車噴射出來的拱形水柱以示敬意；巴爾的摩機場人員也在登機口等候，以歡呼聲和香檳迎接他。

傑克遜其後向眾人發表簡短講話：「我無法用言語表達我對大家的感激之情。隨着精神航空的倒閉，今天真是個令人悲傷的日子，但你們讓這一切變得如此精彩，真的非常感謝你們。」

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西南航空強調，此事證明航空界能夠在最關鍵的時刻展現出尊重、同情和團結，向一名機師同仁致敬，並為傑克森作為機師的貢獻致謝。