日本陸上自衛隊新標誌挨批急下架　被指AI生成兼「感覺好戰」

日本陸上自衛隊上月底在社交網站發布新標誌設計，引起廣泛批評，最終將新標誌下架。據日媒《共同社》、《每日新聞》報道，此次引發爭議的標誌隸屬於日本陸上自衛隊第1普通科連隊旗下第4中隊，4月29日透過社交平台X公開新標誌。該中隊指，為提升部隊士氣與凝聚力，早前委托隊員透過生成式AI設計新標誌，其設計由大象手持步槍、身掛骷髏頭骨，還有藍色火焰等元素。



報道指，有相關人士透露，大象自2002年起就是該中隊的象徵，藍色為代表色，而步槍則象徵步兵部隊，原本是為了是強化隊員的團結、士氣與歸屬感。

不過，新標誌曝光後迅速引發輿論反彈，不少網民批評「好戰」、「觀感不佳」。有人直言，「頭蓋骨是逝者遺骸，缺乏對犧牲者的尊重」，也有人表示「像是為殺戮而存在的軍隊標誌」，還有人批評風格失當。此外，也有聲音質疑設計疑似與泰國邊境警察相關標誌相似，或涉及著作權問題。

有自衛隊內部人士指出，部隊標誌過去多半用於內部用途，如是印製T恤以提升向心力。（Getty）

第1普通科連隊上周六發文宣布停用該標誌，並刪除相關貼文，強調未來在設計上應兼顧能讓國民更適當地理解部隊並產生親近感。

有自衛隊內部人士指出，部隊標誌過去多半用於內部用途，如是印製T恤以提升向心力。但在社交媒體時代，一旦對外公開就必須考量整體社會觀感，「應朝向能被多數人理解與接受的方向設計」。目前，陸上自衛隊已著手重新檢討，並將另行設計新標誌，以避免類似爭議再度發生。