中日關係｜東京審判80周年　北京：日本軍國主義潛滋暗長

5月3日是遠東國際軍事法庭（東京審判）開庭80周年，中國外交部表示，80年後的今天，日本軍國主義遺毒未清、潛滋暗長。



中國外交部發言人指，1946年5月3日，根據日本無條件投降安排和盟軍最高統帥頒布的《遠東國際軍事法庭憲章》，遠東國際軍事法庭正式開庭，匯聚11國司法力量，以海量鐵證和嚴謹法理，判定日本軍國主義發動侵略戰爭、嚴重違反國際法，揭露日本侵略者在亞洲多國犯下的累累罪行。

發言人稱，接受東京審判判決是戰後日本回歸國際社會的前提，令人憤慨的是，80年後的今天，日本軍國主義遺毒未清、潛滋暗長，面對東京審判歷史定論和鐵證如山，日本右翼勢力極力否定、極盡歪曲，甚至美化侵略罪行，篡改歷史教科書，向日本社會灌輸錯誤歷史觀。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

中方指，這也就難怪一些日本政府官員、政客頑固將甲級戰犯奉為「英雄」，公然參拜供奉有甲級戰犯的所謂「靖國神社」，右翼勢力磨刀霍霍、拉弓搭箭，加速「再軍事化」，部署進攻式武器，重整軍工產業，推動修改憲法，嚴重背離戰後日本自我標榜的「和平主義」，面對日本“新型軍國主義”成勢為患，重溫東京審判的背景、結論和原則，更具現實意義。

中國外交部指，東京審判審的是人類良知，判的是歷史公正，同紐倫堡審判一道把法西斯戰犯永遠釘在歷史的恥辱柱上，這兩場大審判所承載的歷史正義不容否定，法律效力不容挑戰，奠定的戰後國際秩序基石不容撼動。

中方又引用東京審判的中國法官梅汝璈先生的話，即「忘記過去的苦難可能招致未來的災禍」，指任何人、任何勢力如果不自量力，企圖為侵略翻案，必將遭到全世界愛好和平人們的堅決抵制，必將被再次押上歷史的審判台。