呂特：北約已聽取特朗普意見　正落實雙邊基地使用協議

北約秘書長呂特（Mark Rutte）說，歐洲各國已領會美國總統特朗普的信息，目前正確保有關軍事基地使用的協議得到落實。



特朗普指責部分北約國家不配合美方對伊朗的軍事行動，也對歐洲盟友感到不滿，五角大樓上周還宣布計劃從德國撤軍5000人。

路透社報道，呂特星期一（5月4日）說：「美方的確有些失望，但歐洲各國已經聽進去（特朗普的意見）了，現在正確保所有雙邊基地協議得到落實。」

北約成員國西班牙說，境內的軍事基地不能用於對伊朗的戰爭。

呂特則表明，黑山、克羅地亞、羅馬尼亞、葡萄牙、希臘、意大利、英國、法國和德國等其他成員國，正在落實關於使用基地和提供其他後勤支持的要求。

這張攝於2026年4月22日的照片中，可以看見船隻在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

呂特還說，越來越多的歐洲國家正在波斯灣附近預先部署掃雷艦等資產，以備「下一階段」之需。

多個歐洲國家說，一旦戰爭結束，它們願意參與幫助確保霍爾木茲海峽航行自由的行動。

美國宣布削減駐德美軍人數的消息，也引起歐盟領導人的注意。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）星期一說，美方宣布這個計劃的時機令人意外。

卡拉斯說：「我認為這說明我們確實必須加強北約的歐洲支柱，而且必須採取更多行動。」

她強調：「美軍駐紮在歐洲不僅是為了保護歐洲的利益，也是為了保護美國的利益。」