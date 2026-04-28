路透社：北約計劃取消年度峰會　避免與特朗普的正面衝突

路透社4月28日援引六位知情人士報道，北約正考慮取消年度峰會慣例，甚至可能在2028年完全停辦峰會，藉此規避與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的正面衝突，緩解聯盟內部矛盾。



北約自2021年來固定在每年夏天舉辦領導人峰會，今年原計劃於7月在土耳其安卡拉舉行，但多國外交官及歐洲官員透露，各方正推動放緩峰會節奏，改為每兩年舉辦一次；最終安排將由北約秘書長呂特（Mark Rutte）定奪。

特朗普對北約盟友態度向來強硬，他此前多番批評成員國防務投入不足，近期還聲稱要奪取格陵蘭島，更因伊朗戰爭質疑同盟義務，甚至揚言退出北約。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，右）在世界經濟論壇（WEF）舉行期間與北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte，左）舉行雙邊會談。（Reuters）

除規避政治摩擦外，北約也反思年度峰會的弊端。有官員認為，高頻且高調的峰會容易催生政績壓力，忽視長期安全規劃，反而降低決策品質。冷戰時期，北約數十年僅舉辦八次峰會，如今頻繁會議反而徒增內耗。

北約強調，即便減少實體峰會，盟國仍會持續開展安全磋商與聯合規劃。有消息指出，美國提出暫停西班牙在北約的資格，當前美伊分歧持續發酵、特朗普的強硬立場，已讓北約陷入新的分裂危機，也成為聯盟調整合作模式的重要考量。