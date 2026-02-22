特朗普關稅案敗訴　伊利諾伊州長開出87億美元退款帳單

美國最高法院2月20日（周五）裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒佈的關稅政策違法並予以駁回。伊利諾伊州長普里茨克（JB Pritzker）同日致函白宮並附上帳單，要求特朗普政府向該州510萬戶家庭退還87億美元（約680億港元），約合每戶1700美元（約1.3萬港元）。



《華爾街日報》報道，普里茨克在信中寫道：「你們的關稅政策給農民造成巨大損失，激怒了我們的盟友，並導致食品價格飆升。」他還表示，「這封信函和隨附的帳單是正式通知，伊利諾伊州人民應獲賠償，如果你們不予理睬，我們將採取進一步行動。」

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

普里茨克還在X平台發布影片稱，特朗普「非法從每個美國家庭手中奪走1700美元」，並表示，「這相當於對勞動人民徵稅。特朗普現在應該把每一美元都退還給你們。美國的工薪家庭理應得到退款。特朗普，趕緊把支票開出來吧。」

白宮副發言人德賽（Kush Desai）則在一份聲明中抨擊普里茨克的訴求，指責他「在追逐愚蠢的頭條新聞」。德賽稱，「伊利諾伊州稅收和繁瑣監管帶來的沉重負擔，只有普里茨克本人的臃腫體態才能相提並論。如果這個懶漢真的想為伊利諾伊州帶來經濟紓困，他應該先從自己的州政府做起，而不是追逐愚蠢的頭條新聞。」