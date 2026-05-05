伊朗戰爭撼動美元霸權 中東石油貿易人民幣結算飆升
阿聯酋阿布扎比王儲哈立德（Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan）4月中旬訪問中國後，一則發自華盛頓的新聞引發外界關注。它預示着伊朗戰局若持續久拖，美元與人民幣國際地位此消彼長的走勢，或將進一步加速。
受訪學者分析，伊朗戰爭動搖人們對美元的信心，給「講了20多年的人民幣國際化故事」帶來助推契機；中國旨在減少對美元的依賴，無意撼動「石油美元」地位，但隨着全球能源走向多元化、結算貨幣「去美元化」趨勢增強，美元霸權地位將逐漸被弱化。
4月19日，《華爾街日報》題為《阿聯酋向美國詢問戰時金融援助方案》的報道說，美國官員透露，阿聯酋要求美國建立美元貨幣互換機制，確保戰時穩定的美元供應，並稱如果阿聯酋出現「美元荒」，可能改用人民幣或其他貨幣進行石油交易。
此前，哈立德才在4月中旬訪問中國，中阿雙方一口氣簽署了24項諒解備忘錄。中國官媒報道未列出諒解備忘錄的細節，但有自媒體披露稱，當中包含長期原油穩定供應，推動人民幣結算常態化。
而阿聯酋5月1日起正式退出石油輸出國組織（OPEC，也稱歐佩克）以及石油輸出國組織+（OPEC+）聯盟，又帶來新的變數。
這些消息結合起來看：阿聯酋正在做兩手準備，以分散中東戰爭帶來的地緣經濟風險。有分析認為，阿聯酋此舉預示着「石油美元」體系可能因地緣政治衝突而鬆動，石油貿易一旦不再單一依賴美元，將為中國推進人民幣國際化提供重要契機。
中東石油貿易人民幣結算大增
美伊戰爭在2月底爆發，幾組3月份數據初步指向一個趨勢：市場對人民幣的信心正在增強。
財富中文網報道，截至3月，中東與中國的石油貿易中，人民幣結算佔比飆升至41%。人民幣首次超越歐元，成為中東石油貿易中僅次於美元的第二大結算貨幣。同時，美元在中東石油結算的佔比，從幾年前90%以上的絕對壟斷地位，降至52%。
根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據，3月人民幣在全球貿易融資中的佔比超8%，較此前不足2%的水平增長四倍，僅次於美元，但兩者差距仍大，美元佔比超過80%。
中國推進人民幣國際化、提升跨境支付效率的重要平台包括：人民幣跨境支付系統（CIPS）、數字人民幣（e-CNY）、多邊央行數字貨幣橋（mBridge）和雙邊本幣互換協議。
華僑銀行宏觀研究主管謝棟銘接受《聯合早報》採訪時指出，3月份CIPS日均交易量從6600多億增至9000多億人民幣（1680億新元），基本確認中東戰亂助推人民幣在國際使用。
CIPS交易包含貿易結算和跨境投資。謝棟銘判斷，3月數據飆升或因全球南方國家對人民幣需求顯著增加，這些國家用大量人民幣進行貿易結算，根本原因是對中國供應鏈的韌性有信心。
戰爭爆發後，伊朗封鎖霍爾木茲海峽並強徵「過路費」，據稱還規定必須以人民幣支付。
大西洋理事會地緣經濟中心認為，伊朗此番操作導致流向中國金融系統的資金激增，因為急需石油的國家愈發利用中國金融網絡，在美元體系之外支付。事實上，伊朗和俄羅斯因受西方制裁而被美國主導的SWIFT支付系統剔除，兩國的石油貿易都已脱離美元體系。
《經濟學人》文章指出，在石油貿易和過路費之外，CIPS交易量大增的背後，可能還包括資本外流，其中部分來自中國的資本正從海灣地區撤離。這背後可能也包括金融市場的震盪，因為中國銀行數據顯示，3月份債券、股票及其他組合投資的跨境買賣總額達到7120億美元，比去年月均水平高出40%。
文章也說，許多國家眼見俄羅斯因入侵烏克蘭而被SWIFT除名，也不得不有所防備。有銀行業者說，在今年之前，有些企業已為使用人民幣做準備，伊朗危機可能促使他們按下了「啟動鍵」。
這邊廂，市場希望用人民幣來分散風險；另一邊廂，伊朗戰爭凸顯特朗普政府政策的不確定性，削弱了人們對美元的信心。
分析：人民幣因穩定性溢價受追捧
經濟學人智庫高級分析師徐天辰分析，中美貨幣兩相對比，中國遠離戰爭中心，且經濟應對沖擊能力較強，「人民幣因『穩定性溢價』而受到追捧」。
謝棟銘也持相同觀點。他說：「當市場開始質疑美元的時候，人民幣的機會就來了。大家會想，誰會成為美元替代品？」 事實上，從去年美國掀起貿易戰開始，很多人就已經開始對美國政府和其政策產生質疑，「這波中東戰局對美元更是雪上加霜」。
在任內積極推動人民幣國際化的中國人民銀行前行長周小川，4月初在上海舉行的貨幣論壇上就強調，當前是推進人民幣國際化的「黃金窗口期」。他認為，美國政策自損美元信用，為人民幣國際化創造外部機遇。
人民幣面對結構性約束
不過，外部環境創造的黃金窗口再好，也抵不過內部政策層面的結構性約束。
資本項目管制，即資本不能自由跨境流動，是人民幣國際化的最大制約。它限制了人民幣作為全球儲備貨幣和資產配置工具的吸引力。但中國一旦放開資本賬戶，對本國貨幣政策和匯率政策的控制都將削弱。
徐天辰認為，資本項目管制放開未必是好事，特別是人民幣的「穩定性溢價」建立在中國長期的政治和政策穩定基礎之上，「這來之不易，一旦失去將很難重建」。他認為，中國應以穩定為先，「沒有必要為了全盤人民幣國際化而犧牲穩定」。
人民幣國際化要做得多徹底，與中國推動人民幣國際化的目的息息相關，是要讓人民幣成為貿易結算、避開美國製裁的主流貨幣，或助推它成為國際資本市場的重要貨幣，甚至挑戰美元地位？
謝棟銘認為，中國無意挑戰美元霸權地位，而是希望減少對美元的依賴；推動人民幣國際化的核心是服務中國企業，降低企業在海外投資和進行貿易的風險。
不過，謝棟銘判斷，一旦中東產油國出現不同定價體系，石油結算不再緊扣美元，美元霸權的根基勢將受衝擊，因為美元霸權的基石就是「石油美元」。伊朗戰事促使各國加速佈局能源多元化，以減少對石油單一依賴，「一旦新能源更多被採用，也會影響美元作為全球貨幣的地位」。